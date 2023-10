Integration ist eine Mammutaufgabe, vor allem für die Kommunen. Wenn sie gelingt, haben aber alle etwas davon. Ein gelungenes Beispiel findet man im Rathaus von Künzelsau.

Bei der Stadt Künzelsau (Hohenlohekreis) ist einer für Integration zuständig, der nicht besser auf diese Stelle passen könnte. Omar Alkhalaf kam 2015 aus Syrien nach Deutschland. Nach einer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt hilft er nun Neuankömmlingen dabei, Fuß in Deutschland zu fassen.

Neue Heimat in Künzelsau

Omar Alkhalaf ist 31 Jahre alt. Als er 2015 nach Deutschland geflüchtet ist, kam er erst einmal in Hamburg an. Über den Zwischenstopp in Karlsruhe landete er irgendwann in Künzelsau. Dort wollte er dann mit einem neuen Leben beginnen.

Dann habe ich gesagt, dann mache ich hier weiter, dann gebe ich hier Gas.

Er fing erst einmal damit an, Deutsch zu lernen. Danach machte er ein Praktikum bei der Stadt. Bürgermeister Stefan Neumann (parteilos) erinnert sich, Alkhalaf sei von Anfang an total motiviert gewesen. Danach boten sie ihm eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten an. Die schloss er 2021 erfolgreich ab.

Geflüchtete freuen sich über den Muttersprachler

Seitdem ist er Integrationsmanager im Rathaus von Künzelsau. Dort betreut Omar Alkhalaf Geflüchtete, die aus einer Erstunterkunft des Hohenlohekreises in eine Anschlussunterbringung der Stadt kommen. Es geht aber nicht nur um das Dach über dem Kopf, sondern darum, wie es weitergeht im Leben. Mohammad, einem jungen Geflüchteten aus Syrien, hilft er dabei, sich bei der Schule anzumelden. Für die Nachmittage organisiert er ihm Sprachkurse. Mohammad will einmal Mechaniker werden. Auch Abdulsalam kommt aus Syrien und fragt Alkhalaf immer wieder um Rat. Er ist froh, dass er in Künzelsau jemand hat, der ihm auch in seiner Muttersprache syrisch weiterhelfen kann. Meistens sprechen die drei aber auf Deutsch miteinander.

Integrationsmanager Omar Alkhalaf hat einen guten Draht zu den Geflüchteten. SWR Christoph Schöneberger

Stadt unterstützte ihn beim Deutschlernen

Omar Alkhalaf weiß, das Wichtigste ist es, die Sprache zu sprechen. Für ihn selbst war das anfangs nicht leicht. Den ganzen Ausbildungsstoff büffeln - Deutschkurse nebenher. Das hat auch die Stadt bemerkt, sagt Bürgermeister Stefan Neumann. In der Berufsschule herrsche ein ordentliches Tempo, da müsse man erst einmal mitkommen. Die Stadt hat ihm zusätzliche Deutschkurse angeboten. Die hat Alkhalaf sofort angenommen. "Das war ein Schlüsselmoment", erinnert sich Neumann.

Alkhalaf ist Hohenlohe-Fan

Viele Geflüchtete haben wahrscheinlich die Verwaltung nicht als erstes auf dem Schirm, wenn es um den Traumarbeitgeber geht. Die Verwaltungen sind die mit den schwierigen Dokumenten, mit dem Behördendeutsch. Aber dadurch, dass Omar Alkhalaf bei der Stadt arbeitet, können sich auch einige seiner Bekannten vorstellen, beim Staat zu arbeiten. Als Erzieher oder bei der Schule etwa, als Hausmeister oder Handwerker auf dem Bauhof. "Warum nicht?", meint Alkhalaf. Ihm gefällt nicht nur die Arbeit in Künzelsau, sondern auch die Region. Er ist überall mit dem Fahrrad unterwegs, radelt mal nach Waldenburg oder Niedernhall (beide Hohenlohekreis). Am besten gefällt ihm die grüne Natur, vor allem am Kocher.