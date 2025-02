Drei Männer haben einer Frau in Künzelsau das Leben gerettet: Sie holten Hilfe und zogen sie aus dem Fluss Kocher. Nun werden sie für den Zivilcourage-Preis vorgeschlagen.

Wie die Polizei mitteilt, trieb die 93-Jährige am Montagnachmittag in dem kalten Flussbett in Künzelsau (Hohenlohekreis), als ein 80-jähriger Mann ihre hilflose Lage erkannte. Er sprach daraufhin drei Männer an, die in direkter Nähe unterwegs waren. Während ein 33-Jähriger per Notruf Hilfe anforderte, sprang ein 34-Jähriger beherzt in den Fluss, heißt es von der Polizei. Gemeinsam mit seinem 37-jährigen Bruder zogen die Männer die Frau aus dem Wasser. Sie war bei Bewusstsein und ansprechbar. Die Frau wurde von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Notarzt, Polizei und die Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort.

Polizei schlägt Männer für Zivilcourage-Preis vor

Für ihren Einsatz will die Polizei die Helfer jetzt für den Zivilcourage-Preis für den Hohenlohekreis vorschlagen, heißt es von einem Sprecher. Für die Verleihung des Preises ist der Verein "Sicher im Hohenlohekreis e.V." verantwortlich, gegründet vom Landkreis und der Polizei. Die Auszeichnung wird jährlich für besonderen Einsatz und Mut.