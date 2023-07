Der Baukonzern Heidelberg Materials will seinen ökologischen Fußabdruck verringern. Deshalb stellt er beim Heilbronner Unternehmen SER Baumaterial aus Schutt her.

Häuser werden gebaut und wieder abgerissen. Dies verbraucht sehr viele Rohstoffe, die bisher zum Großteil auf Deponien gelandet sind. Seit zwei Jahren geht das Heilbronner Unternehmen SER neue Wege: Es zerkleinert Bauschutt und fertigt daraus die Grundlage für neues Baumaterial. Seit Februar gehört SER zu Heidelberg Materials, einem der weltweit führenden Konzerne seiner Branche.

Mit dem Recyclingmaterial will Heidelberg Materials seinen ökologischen Fußabdruck verkleinern. Neben dem Heilbronner Werk hat der Konzern auch ein Unternehmen in Großbritannien und eines in Berlin übernommen.

Recyclingquote noch steigerungsfähig

Nach Angaben des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie fallen pro Jahr in Deutschland rund 220 Millionen Tonnen mineralische Abfälle an. Davon werden knapp 77 Millionen Tonnen recycelt, was einer Quote von knapp 35 Prozent ergibt, heißt es weiter. Heidelberg Materials will seinen Recycling-Anteil weiter ausbauen.

Endprodukt sieht aus wie Kiesel

Zurück zum Heilbronner Unternehmen SER. Dabei handelt es sich um eine alteingesessene Heilbronner Firma. Rund 30 Jahre ist sie alt, Bauschutt-Recycling betreibt sie seit rund zehn Jahren. Allerdings wurden die Produkte bisher vor allem für den Straßenbau verwendet, unter anderem als Füllmaterial.

Das fertige Material kommt jetzt ins Betonwerk oder zum Mauerstein-Bau SWR

Die Endprodukte für den Hochbau sieht aus wie Kieselsteine. Verwendet wird es im Betonwerk und beim Bau von Mauer- oder auch Pflastersteinen.