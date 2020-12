Das Bahnareal in Tauberbischofsheim mit dem ehemaligen ZG Lagerhaus wird heute in Berlin beim Auktionshaus Karhausen versteigert. Das rund 1,4 Hektar große Grundstück in Innenstadtlage wurde bislang gewerblich genutzt. Das Mindestgebot liegt bei 120 000 Euro. Eine Teilnahme an der Auktion ist als Telefonbieter möglich, die verfügbaren Leitungen sind aber begrenzt.