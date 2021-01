Der Sturz eines 65 Jahre alten Mannes in die Tauber bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) hat am Freitagmittag einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Der Mann war am Mittag im Bereich des Mühlkanals im Teilort Dittigheim unterwegs und wollte offenbar von der Brücke in den Bachlauf schauen. Aus bisher unklaren Gründen rutschte er hierbei aus und stürzte etwa sechs Meter tief in den Mühlkanal der dortigen Tauber. Da er sich nicht mehr alleine aus dem Wasser retten konnte, rückten Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot an. Schlussendlich konnten sie den Mann retten. Das genaue Ausmaß seiner Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt.