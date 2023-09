Starker Auftakt für das Heilbronner Weindorf

Das Heilbronner Weindorf hat mit rund 100.000 Besucherinnen und Besuchern einen starken Auftakt hingelegt. Insgesamt verlief das Wochenende auch sehr friedlich.

Das Heilbronner Weindorf konnte zum Auftaktwochenende rund 100.000 Besucherinnen und Besucher anziehen. Mit den Umsätzen seien die Beschicker sehr zufrieden - auch wenn man noch nicht an das Rekordjahr 2019 während der BUGA herankäme. Laut Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing, sei "das Heilbronner Weindorf wieder dort, wo man vor Corona aufgehört hat".

Ziel: bis zu 300.000 Besucher

Er sei jetzt vor allem auf das Ergebnis unter der Woche gespannt, sagt Schoch. Beim Stuttgarter Weindorf habe sich gezeigt, dass unter die Woche die Zahlen wesentlich stärker gewesen seien als vor Corona. Wenn sich das auch hier abzeichne, dann könne das Heilbronner Weindorf durchaus sein Ziel von 250.000 bis hin zu 300.000 Besuchern erreichen.

Laut Polizei und DRK alles friedlich

Laut Polizei und Deutschem Roten Kreuz verlief das Wochenende sehr friedlich. Mückenstiche und Kreislaufschwächen wären schon alles gewesen. Auch wenn das Wetter mit so hohen Temperaturen eigentlich nicht förderlich sei für so eine Veranstaltung, "die Heilbronner lieben ihr Weindorf und kommen dann einfach erst eine halbe Stunde später", so Schoch.

Erstmals mit verkaufsoffenem Sonntag

Der Sonntag zog mit dem verkaufsoffenen "SonntagsShopping" noch einmal zusätzliche Besucherinnen und Besucher in die Stadt, wie sich bereits mittags anhand der Parkhausbelegungen abzeichnete. Der verkaufsoffene Sonntag fand zum ersten Mal während des Weindorfs statt.

Sommerzone als neuer Hotspot

Auch die Sommerzonen fügen sich laut Schoch gut in das Weindorf ein, "als ob es noch nie etwas anderes gegeben hätte". Gerade für Besucherinnen und Besucher, die vom Hafenmarkt her kommen, bilde die Sommerzone in der Lohtorstraße einen einladenden Zugang. Der Bereich sei schon fast ein Hotspot geworden in der kurzen Zeit. Für das nächste Jahr werde es da sicher Überlegungen geben, noch mehr Grün ins Weindorf zu integrieren, sagt Schoch.