Auftakt für inklusives Straßenkunstfestival

Im Heilbronner Neckarbogen beginnt am Nachmittag ein inklusives Straßenkunstfestival. Das sogenannte "Straku Neckarbogen" findet zum ersten Mal statt. Das "Straku" soll Identität stiften und Menschen zusammenbringen, schreiben die Verantwortlichen. Beteiligt ist unter anderem die evangelische Stiftung Lichtenstern. Menschen mit Beeinträchtigung sind als Künstlerinnen und Künstler, als Festival-Helfer, in der Konzeption und als Zuschauer mit dabei. Es sei ein Auftakt, heißt es, für das große Festival im kommenden Jahr. Innerhalb der nächsten fünf Jahre wolle man das Festival sowie das Gelände am Heilbronner Neckarbogen zum Ort des Miteinanders machen. Los geht es heute um 14 Uhr.