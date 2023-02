In Heilbronn und Eppingen: Figurentheaterfestival Imaginale startet

"Dracula" macht den Auftakt, danach folgen täglich andere Stücke: Das Figurentheaterfestival Imaginale startet am Donnerstag - unter anderem in Heilbronn und Eppingen.

In Baden-Württemberg startet am Donnerstag das internationale Figurentheaterfestival Imaginale. Veranstaltungen gibt es in sechs Städten, unter anderem auch in Heilbronn und Eppingen (Kreis Heilbronn). Zehn Tage lang gibt es Puppenspiel- und Figurentheater vom Feinsten. In Heilbronn sind acht Vorstellungen im Komödienhaus und im jungen Theater "BOXX" zu sehen, davon zwei für Kinder.

Vielfältiges Programm

Den Auftakt macht am Donnerstag um 20 Uhr das Stück "Dracula - Mächte der Finsternis". Am Freitag spielt das Marotte Figurentheater um 20 Uhr in der BOXX "Adams Äpfel". Und so folgen täglich weitere interessante Stücke. Den Abschluss in Heilbronn bildet am 12. Februar die Gruppe "Thalias Kompagnons" mit "Wenn Ferdinand nachts schlafen geht", ein Stück für Kinder ab fünf Jahren.