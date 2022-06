Auffahrunfall auf A6 mit zwei Verletzten

per Mail teilen

Am Sonntagmittag kam es auf der A6 bei Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) zu einem Auffahrunfall mit drei Pkw. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 86-Jähriger hatte demnach aus bisher ungeklärtem Grund auf Höhe des Parkplatzes Kochertalbrücke auf der rechten Spur bis zum Stillstand abgebremst. Zwei Autos dahinter konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren dem Mann auf. In diesen beiden Fahrzeugen wurden jeweils der Beifahrer beziehungsweise die Beifahrerin leicht verletzt. Weiter entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro, so die Polizei.