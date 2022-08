A6 Richtung Nürnberg bei Kirchberg wieder frei

per Mail teilen

Bei einem Auffahrunfall auf der A6 bei Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) sind am frühen Dienstagabend zwei Personen verletzt worden. Die A6 ist wieder frei gegeben.

Ein 48-jähriger Transporterfahrer hatte laut Polizei zu spät bemerkt, dass es zum Rückstau gekommen war, sodass er nahezu ungebremst auf einen stehenden Lkw auffuhr. Ein dahinter fahrender 29-Jähriger überblickte die Situation ebenfalls zu spät und fuhr auf den Transporter auf.

Im Fahrzeug eingeklemmt

Der 29-Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und schwer verletzt per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch der Transporterfahrer wurde verletzt.

Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 25.000 Euro. Die A6 Richtung Nürnberg musste komplett gesperrt werden.