Nach Corona: Aufbruchstimmung bei VHS Heilbronn und Unterland

Die Welt dreht sich weiter und die Volkshochschulen gehen mit. Aktuelle Themen wie künstliche Intelligenz, der Krieg in der Ukraine oder Nachhaltigkeit stehen auf dem Programm.

Die Heilbronner Volkshochschule (VHS) und die VHS Unterland des Landkreises haben ihr jeweiliges neues Programm vorgestellt. Beide spüren eine Aufbruchstimmung und eine hohe Nachfrage nach Veranstaltungen vor Ort.

Wieder mehr Teilnehmer in Präsenz

Nach Auslaufen der meisten Corona-Beschränkungen läuft das Programm gut an. Der Geschäftsführer der VHS Heilbronn, Peter Hawighorst, schätzt, dass die Einrichtung gemessen an den Kursen und Teilnehmern 2023 wieder auf das Vor-Corona-Niveau anschließen kann.

"Die Menschen suchen [...] die Präsenzveranstaltung, das gemeinsame Lernen mit Gleichgesinnten. Das merken wir ganz deutlich, dass unser Online-Programm langsam schrumpft."

Die Unterländer VHS setzt weiterhin auf Onlinekurse bei Themen wie finanzieller Vorsorge, also zum Beispiel wie man mit ETFs Geld anlegen kann. Die 37 Außenstellen bemerken aber auch eine hohe Nachfrage nach Präsenzanmeldungen, berichtet die Direktorin Roswitha Keicher.

Von künstlicher Intelligenz bis Kunstgeschichte

Mit dem Semesterthema "Lernwelten" will die Heilbronner VHS im Frühjahr und Sommer einen breiten Bogen spannen. Mit dabei sind Themen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Für die Region ist das besonders relevant, weil zurzeit der Innovationspark für künstliche Intelligenz in Heilbronn aufgebaut wird. Außerdem spielt der Krieg in der Ukraine im Programm eine Rolle oder auch, wie man sein Leben noch nachhaltiger gestalten kann. Ganz neu im Programm sind die Bildungshappen in der Mittagspause: Angebote im Kurzformat aus den Bereichen Fremdsprachen, Literatur und Kunstgeschichte.

Die Unterländer VHS nennt ihr Thema "vernetzt" und macht das auch organisatorisch zum Programm. In Zukunft will die Unterländer VHS verstärkt mit dem Landratsamt, dem KI-Salon, angedockt an den Innovationspark, der Hochschule Heilbronn und auch der städtischen VHS stärker zusammen arbeiten. Das soll zeigen: Für die aktuellen Herausforderungen können gemeinsam Lösungen gefunden werden. Ein erstes Ergebnis gibt es schon: In Weinsberg ist ein gemeinsamer Integrationskurs von beiden Volkshochschulen angelaufen.