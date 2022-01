Aufbaugilde sucht Grundstücke für Tiny Houses

Die Aufbaugilde Heilbronn will künftig mehr obdachlose Menschen in kleinen Modulhäusern, sogenannten Tiny Houses, unterbringen. Dafür werden weitere Grundstücke gesucht, sagt Hannes Finkbeiner, Geschäftsführer der Aufbaugilde Heilbronn. Es sei inzwischen schwierig geworden, auch durch die Pandemie, neue Grundstücke zu finden. Die Aufbaugilde sei aber in Gesprächen mit den Gemeinden, um dort jemanden von der Straße unterzubringen, so Finkbeiner. Erste gute Erfahrungen mit diesen Häusern hat die Aufbaugilde bereits gemacht. Sie hat zwei Häuser in Sontheim und zwei in Schwaigern (Kreis Heilbronn). Die Bewohner seien froh und dankbar, dort zu leben, da sie sonst auf der Straße oder in Obdachlosenunterkünften untergebracht wären, so Finkbeiner weiter.