An der Anschlussstelle der Autobahn 6 Heilbronn/Neckarsulm ist seit Montagmorgen die Autobahnauf- und Abfahrt wegen Bauarbeiten gesperrt. Die neue Autobahnbrücke über die Bundesstraße 27 zwischen Heilbronn und Neckarsulm werde angeschlossen, zudem gebe es eine neue Verkehrsführung, so der Autobahnbetreiber ViA6West. Deshalb muss die Auffahrt zur Autobahn 6 in Richtung Nürnberg voll gesperrt werden - ebenso die Ausfahrt von der Autobahn 6 zur Bundesstraße 27 Richtung Mosbach. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis kommenden Samstagnachmittag.