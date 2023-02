Audi will E-Autos in den USA bauen

Audi-Konzernchef Markus Duesmann denkt darüber nach, in den USA E-Autos zu bauen. Anlass dafür ist auch die Subventionspolitik der US-Regierung.

Audi will in den USA Elektroautos bauen. Das kündigte Konzernchef-Chef Markus Duesmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an.

Subventionspolitik in Washington lockt

Offen sei aber noch, ob man eine reine Audi-Fabrik hochziehen werde oder ein gemeinsames Werk mit der Konzernmutter Volkswagen. Jedenfalls habe die Subventionspolitik Washingtons solche Pläne hochattraktiv gemacht, so Duesmann. Konkrete Entscheidungen für oder gegen ein eigenes Werk gebe es aber noch nicht, betonte eine Konzernsprecherin im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Mit dem "Inflation Reduction Act" fördert die Regierung Biden Investitionen, zum Beispiel in Fabriken für Batterietechnik, Halbleiter und E-Autos.

Derzeit keine Auswirkungen auf Standort Neckarsulm

Die Pläne von Audi haben derzeit keine Auswirkungen auf den Standort Neckarsulm. Das sagte eine Sprecherin des Betriebsrats.