Bei Audi in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) gibt es einen Wechsel in der Werkleitung. Helmut Stettner geht nach China, der Nachfolger Fred Schulze kommt von dort zurück.

Für Fred Schulze ist der Posten des Werkleiters in Neckarsulm nicht neu, war er es doch schon von 2012 bis 2015. Damit ist er der Vorgänger vom jetzt scheidenden Helmut Stettner. Stettner soll den Aufbau eines neuen Produktionswerks in China verantworten, wo ab 2024 neue E-Modelle für den chinesischen Markt produziert sollen.

Audi-Standort Neckarsulm sicher navigiert

Gerade in schwierigen Zeiten habe er den Standort sicher navigiert, die Erneuerung der kompletten Kernbaureihen erfolgreich umgesetzt und zuletzt wichtige Weichen für die Zukunft des Standorts gestellt, so Peter Kössler, Vorstand Produktion und Logistik über Stettner.

Werkleiter-Wechsel am Standort Neckarsulm: Fred Schulze (rechts) folgt ab 1. Mai 2021 auf Helmut Stettner Pressestelle Audi AG

"Neben infrastrukturellen Voraussetzungen für die Produktion künftiger Modelle hat er auch die Elektrifizierung am Standort sowie die Digitalisierung von Produktion und Logistik vorangetrieben." Peter Kössler, Vorstand Produktion und Logistik bei Audi in Neckarsulm

Fred Schulze kommt aus China nach Neckarsulm zurück. Am Standort habe er 1993 das Autobauen gelernt, so Schulze laut Mitteilung der Audi AG. Er freue sich, nun zurück nach Hause zu kommen.

"Mit Fred Schulze kehrt ein ausgewiesener Fachmann und absoluter Kenner des Standorts und der Region zurück nach Neckarsulm. Er bringt viel Erfahrung im Bereich Automobilproduktion, auch von anderen Marken und Standorten, mit." Peter Kössler, Vorstand Produktion und Logistik bei Audi in Neckarsulm

Bekannter Einsatzort von Vorteil

Am Neckarsulmer Audi-Standort soll sich künftig einiges ändern. Deshalb begrüßt auch der Betriebsrat die Rückkehr von Fred Schulze. Es sei wertvoll, wenn Entscheidungsträger ihren Einsatzort bereits kennen und deutliche Spuren hinterlassen hätten, sagte Rolf Klotz, Vorsitzender des Betriebsrats in Neckarsulm.

Klotz geht es unter anderem darum, die zukünftige Werkbelegung mit beschäftigungsintensiven Modellen zu sichern. In Neckarsulm stünden also wichtige Diskussionen und Weichenstellungen bevor, so Klotz. Der Wechsel in der Neckarsulmer Audi-Leitung soll zum 1 Mai erfolgen.