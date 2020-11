per Mail teilen

Die Audi-Werksferien beginnen in diesem Jahr offiziell am 21. Dezember und dauern bis einschließlich 10. Januar. Darauf haben sich jetzt Werksleitung und Betriebsrat geeinigt. Einzige Ausnahme: In der C-Reihe wird aufgrund der erhöhten Nachfrage noch bis einschließlich 23. Dezember produziert. Audi nutze den Zeitraum zum Jahreswechsel wie üblich zur Instandhaltung, hieß es.