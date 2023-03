Welche Modelle baut das Audi-Werk Neckarsulm in Zukunft?

per Mail teilen

Die Entscheidung des Volkswagen-Konzerns, welche Modelle künftig im Audi-Werk Neckarsulm gefertigt werden, zieht sich weiter hin.

Welche Autos werden künftig im Audi-Werk Neckarsulm (Kreis Heilbronn) gebaut, in dem gut 14.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind? Der Audi-Betriebsrat fordert einen Nachfolger für das Luxusmodell A8 und weitere E-Modelle.

Klar ist bislang nur, dass ab 2030/31 der Audi A6 e-tron in Neckarsulm gebaut wird. Eine Frage ist auch, welches Modell dem Sportwagen R8 nachfolgt, der im Audi-Werk Heilbronn in den Böllinger Höfen gebaut wird.

Entscheidung lässt noch auf sich warten

Audi-Werkleiter Fred Schulze sagte dem SWR Studio Heilbronn, man befinde sich gerade in intensiven Diskussionen. Es gehe um die Frage, welche Modelle den Standort nachhaltig auslasten könnten.

Fred Schulze, Werkleiter Audi-Standort Neckarsulm. SWR

"Wir werden zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung für unseren Standort treffen."

Der Audi-Konzern befindet sich nach Angaben des Werkleiters gerade in der sogenannten Planungsrunde 72. In dieser Runde würden die Modelle der Zukunft entschieden, danach erst die Werkbelegung. Man brauche noch ein bisschen Zeit, die finalen Entscheidungen zu treffen, so Schulze.