Audi verkauft weniger Autos

Der Absatz von Audi Fahrzeugen in Europa blieb 2022 stabil, in China brachen die Verkaufszahlen ein. Insgesamt ging der Absatz zurück.

Audi mit Werken in Ingolstadt (Bayern) und Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat im vergangenen Jahr weltweit über 1,6 Millionen Autos verkauft. Das sind knapp vier Prozent weniger als im Vorjahr. Im Inland legte der Absatz des Autobauers jedoch um fast 19 Prozent auf rund 215.000 Einheiten zu.

Zahl der Elektrofahrzeuge deutlich gestiegen

Insgesamt bleibt das Geschäft in Europa stabil, während es in China um acht Prozent einbrach. Im Bereich der Elektrofahrzeuge ist das Volumen von Audi weltweit um 44 Prozent auf 118.000 Fahrzeuge gestiegen. In Neckarsulm werden die Modelle A4, A6, A7, A8, Audi R8 und der vollelektrische Audi e-tron GT gebaut.