Audi hat im vergangenen Jahr weltweit rund 1,7 Millionen Autos verkauft und damit 8,3 Prozent weniger als 2019. Im wichtigsten Einzelmarkt China konnte Audi um 5 Prozent zulegen, in Europa und den USA gingen die Zahlen dagegen zurück. Ein Lichtblick war das vierte Quartal: allein in diesen drei Monaten hatte Audi mehr als eine halbe Million Wagen ausgeliefert. Derweil erwartet das Landgericht München im Audi-Betrugsprozess, dass sich der angeklagte frühere Vorstandsvorsitzende Rupert Stadler erstmals selbst äußert. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er den Verkauf von Fahrzeugen mit manipulierten Dieselmotoren nicht gestoppt hat. Mit großer Spannung wird erwartet, was er nun persönlich zu den Vorwürfen sagen wird. Allerdings wird damit gerechnet, dass er die Anschuldigungen zurückweisen wird. Die Anwälte von Stadler haben die Vorwürfe gegen ihren Mandanten zum Auftakt des Verfahrens im September vergangenen Jahres als unzutreffend zurückgewiesen. Den Behörden sei es bei den Ermittlungen - Zitat - vor allem um große Schnelligkeit gegangen. Es fehle die Begründungstiefe.