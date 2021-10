Autobauer Audi plant ab 2026 ohne neue Verbrenner-Modelle

Der Autobauer Audi will ab 2026 keine neuen Verbrenner-Modelle mehr herstellen. Das soll Audi-Chef Markus Duesmann am Donnerstag angekündigt haben.

Bereits Ende des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) 2024 der letzte Audi A8 mit Verbrennungsmotor vom Band rollen soll. Stattdessen soll es ein rein elektrisches Oberklasse-Modell aus Hannover geben.

VW-Mutterkonzern hatte 2019 angekündigt, Entwicklung von Verbrennungsmotoren einzustellen

Audi-Chef Markus Duesmann hat jetzt intern angekündigt, ab 2026 werde die VW-Premiumtochter keine neuen Benzin- oder Diesel-Modelle mehr vorstellen, auch keine mit Hybridmotoren. Das hat ein Sprecher des Unternehmens dem SWR bestätigt. Zuvor hatten Süddeutsche Zeitung und Handelsblatt berichtet. Der VW-Mutterkonzern hatte bereits 2019 angekündigt, die Entwicklung von Verbrennungsmotoren ab 2026 einstellen zu wollen, heißt es. Demnach sei das letzte Verbrenner-Modell, dass vorgestellt wird, ein Q-Modell der Oberklasse. Das Auto werde dann bis etwa 2033 betrieben. Ob der letzte Verbrenner wirklich ein SUV-Stadtgeländewagen ist, wollte der Audi-Sprecher am Freitag nicht bestätigen.

Die meistverkauften Modelle von A3 und A4 bekämen keine Verbrenner-Nachfolger mehr. Spätestens ab Anfang der 2030er Jahre sollen nur noch Batterie-Modelle verkauft werden.

Ingolstadt ist Elektro-Standort - Neckarsulm gilt als Verbrenner-Standort

Bisher hieß es bei Audi stets: Ingolstadt ist Elektro-Standort, Neckarsulm gilt als Verbrenner-Standort - auch zukünftig. Denn, so Audi, der Autobauer wird auch in den kommenden Jahren weiter Verbrenner brauchen - so schnell stellt sich der Markt nicht um. Neckarsulm sollte eigentlich den nächsten A4 bekommen, muss die erste Generation der plattformbasierten E-Fahrzeuge aber Ingolstadt überlassen. Ausgenommen Audi-Sport: Bei der Heilbronner Audi-Tochter wird bereits der E-tron GT gebaut sowie der R8. Der Sportwagen mit Verbrennungsmotor soll in der kommenden Generation wohl elektrisch betrieben werden. Ob diese Pläne weiterhin so bestehen, dazu gibt es derzeit keine weiteren Informationen. Denn: Die neuesten Pläne von Audi-Chef Duesmann könnten anderes vermuten lassen.

Am Neckarsulmer Standort heißt es von Audi-Betriebsratschef Rolf Klotz dazu: "Herr Duesmann hat für Audi sehr ambitionierte Pläne in Hinblick auf neue Modelle und mehr Fahrzeugvolumen. Das begrüßen wir sehr. Für uns ist aber klar: Wir brauchen zeitnah eine Entscheidung, welche E-Modelle künftig im Werk Neckarsulm gefertigt werden sollen."

Arbeitsplatzgarantie bis 2029 am Standort Neckarsulm

Das Neckarsulmer Audi-Werk hat eine Vereinbarung zur Standortsicherung. Ende 2019 hatten Vorstand und Betriebsrat eine Grundsatzvereinbarung getroffen mit einer Arbeitsplatzgarantie bis 2029. Dennoch, so das Vorhaben, werden alles in allem laut Unternehmen sozialverträglich 9.500 Stellen gestrichen.

Beim Autobauer gibt es schon länger die Bestrebung, klimafreundlich zu wirtschaften: Bis 2025 soll der Neckarsulmer Standort CO2-neutral werden. Die beiden Werke in Brüssel und im ungarischen Györ produzieren bereits CO2-neutral, in rund fünf Jahren sollen alle Werke so weit sein.