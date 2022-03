Audi startet Initiative für digitale Produktion

per Mail teilen

Das Neckarsulmer Audi-Werk soll zu einem führenden Werk für digitale Produktion und Logistik im VW-Konzern werden. Dazu hat der Autobauer zusammen mit Partnern aus Wissenschaft und der IT-Branche eine Initiative gestartet. Am Bildungscampus Heilbronn arbeite Audi bei der "Automotive Initiative 2025" künftig eng mit der Technischen Universität München und dem Fraunhofer-Institut zusammen, heißt es in einer Mitteilung. Passende IT-Lösungen kommen von Technologie-Partnern. Innerhalb der kommenden fünf Jahre sollen digitale Lösungen für die Fabrik der Zukunft entwickelt und in den Serieneinsatz gebracht werden. Unter anderem gehe es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Der Audi-Standort Neckarsulm (Kreis Heilbronn) soll als Pilot-Werk zu einem Reallabor für den digitalen Wandel werden.