Am Audi-Standort Neckarsulm (Kreis Heilbronn) haben in dieser Woche rund 230 junge Menschen ihre Ausbildung in zehn Berufsfeldern begonnen. Der Berufsstart ist in Corona-Zeiten durchaus speziell gelaufen, statt einer großen zentralen Begrüßungsveranstaltung gab es Videostreams in kleinen Teams.

Die virtuelle Begrüßung der 230 Auszubildenden am Audi-Standort in Neckarsulm per Videostream war auch für Personalleiterin Stefanie Ulrich eine neue Erfahrung. Aber an der Anzahl der neuen Azubis hat sich zunächst einmal nichts geändert. Ausgerüstet waren die Berufsstarter mit Tablets. Schwerpunktthema bei der Ausbildung ist aktuell die E-Mobilität mit den alternativen Antrieben, erklärt Ulrich. Digitalisierung in Unternehmen und Ausbildungsberufen Zehn Ausbildungsberufe bietet der Autobauer in Neckarsulm an, einer davon ist ganz neu: der Fachinformatiker. Damit reagiere Audi auf die Digitalisierung, die es im Unternehmen in allen Bereichen gebe. Die Aufgaben: das Steuern von Maschinen und Anlagen via Computer, das Vernetzen von Fahrzeugen und die Überwachung von Schnittstellen zur Produktion. Christian Körner ist einer davon. Die Audi-Latzhose sitzt und auch die neuen Sicherheitsschuhe sind überraschenderweise bequem. Ansonsten ist der neue Azubi einfach erstmal neugierig: "Dass man selber auch was programmieren lernt, versteht, wie die Anlagen funktionieren und wie man dort ein Problem löst." "Wir freuen uns über den tatkräftigen Nachwuchs am Standort." Audi-Betriebsrat Robin Lörcher 15 Jung-Audianer starten mit einem dualen Studium. In Neckarsulm teilen sich die dualen Studenten in die Bereiche Elektrotechnik, Maschinenbau, Chemische Technik, Mechatronik-Elektromobilität, Angewandte Informatik und Wirtschaftsinformatik auf. Bewerbung bis Oktober In Zeiten geburtenschwacher Jahrgänge und wegen zunehmender Akademisierung ist die Anwerbung von Azubis auch für Audi schwieriger geworden. Doch der Neckarsulmer Autobauer versucht mit einem besonderen Angebot dagegen zu halten: Wer seine Ausbildung erfolgreich absolviert, bekommt garantiert eine Festanstellung. Bis Oktober nimmt Audi noch Bewerbungen für das kommende Jahr an.