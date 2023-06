"Audi Social Day": Ehrenamtliches Engagement neben dem Beruf

Am Samstag sind Beschäftigte des Audi-Werks Neckarsulm beim "Social Day" eingeladen, sich bei Projekten ehrenamtlich einzubringen. Einige engagieren sich auch darüber hinaus.

Beim "Audi Social Day" sind Audi-Beschäftigte weltweit dazu eingeladen, sich bei sozialen Projekten in der jeweiligen Region ehrenamtlich zu engagieren. Auch am Audi-Standort in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ist die Teilnahme an Projekten in der Region Heilbronn-Franken groß.

Mitarbeiter engagiert sich bei den Offenen Hilfen Heilbronn

Audi-Mitarbeiter Kevin Fauck engagiert sich am "Audi Social Day" für ein Projekt der "Offenen Hilfen Heilbronn". Dabei begleitet er am Samstag zusammen mit sechs weiteren Mitarbeitenden 12 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung bei einem Tagesausflug in den Freizeitpark Tripsdrill.

Positive Einstellung gegenüber dem Leben

Auch über den "Social Day" hinaus engagiert sich Kevin Fauck ehrenamtlich. Bereits seit 2019 unterstützt er die "Offenen Hilfen Heilbronn" und begleitet dort regelmäßig Tagesausflüge. Zusätzlich spielt er wöchentlich Fußball mit einem geistig beeinträchtigten Jungen, erzählt er. Bei den beeinträchtigten Menschen, mit denen er bei der ehrenamtliche Arbeit zu tun hat, spüre er trotz der teilweisen Einschränkungen im Alltag, eine Leichtigkeit und eine positive Art gegenüber dem Leben und deswegen ziehe er aus der ehrenamtlichen Arbeit Kraft und Energie.

Neben dem Beruf ehrenamtliche Sterbebegleiterin

Audi-Mitarbeiterin Nicole Franze engagiert sich am Samstag bei einem Projekt des Kreisdiakonieverbands Heilbronn. Bei dem Projekt werden die Räume im Quartierszentrum in Heilbronn-Böckingen frisch gestrichen, das ein Treffpunkt für Jung und Alt sei.

Außerhalb des "Audi Social Day" arbeitet sie ehrenamtlich bei der Tafel Heilbronn. Dort sei sie praktisch "das Mädchen für alles", erzählt sie. Sie sitze an der Kasse, zeichne Ware aus und komme mit Bedürftigen ins Gespräch. Vergangenes Jahr hat sie außerdem eine Ausbildung als Hospizbegleiterin absolviert, wobei sie Menschen beim Sterben oder in ihrer Trauer begleitet.

"[...] Ich hatte so eine Art Sinnsuche und ich glaube, das ist beim Ehrenamt einfach perfekt, weil man etwas Sinnstiftendes machen kann und es ist am Ende eine Win-Win-Situation. Also ganz klein betrachtet ist es für mich ein toller Ausgleich, eine tolle Erfüllung und für die Einrichtung ist es einfach eine große Hilfe bei vielen Dingen, die sonst eigentlich auch nicht möglich wären [...]."

Es wäre schön, erzählt Nicole Franze, wenn noch viel mehr Menschen erleben könnten, was es einem zurück gebe, sich sozial zu engagieren.

Ehrenamt gut vereinbar mit dem Beruf

Für beide seien Job und Ehrenamt gut miteinander vereinbar. Bei den "Offenen Hilfen" könne man sich auch nur für einzelne Ausflüge als ehrenamtlicher Helfer melden, sagt Kevin Fauck. Momentan arbeiten bei den Offenen Hilfen in Heilbronn 450 aktive ehrenamtliche Helfer, sagt Geschäftsführer Hartmut Seitz-Bay von den Offenen Hilfen Heilbronn.