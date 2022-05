Im Audi-Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ruht von Montag bis einschließlich Mittwoch erneut die Produktion des Audi A8. Hintergrund sind nach einer Mitteilung des Unternehmens die weiterhin angespannte Versorgungssituation. Am Feiertag am Donnerstag und dem Brückentag am Freitag findet demnach in Neckarsulm generell keine Produktion statt.