Audi Betriebsrat: Briefwahl enorm wichtig

Der Audi-Betriebsrat ruft bei den anstehenden Betriebsratswahlen im Werk Neckarsulm (Kreis Heilbronn) unbedingt zur Briefwahl auf. Angesichts ausfallender Schichten wegen fehlender Bauteile fehlten Mitarbeitende in der Produktion, die dann nicht an die Wahlurne im Werk kämen. Deshalb sei die Briefwahl dieses Mal so wichtig wie selten zuvor. Aus diesem Grund hat der Wahlvorstand für den Audi Standort Neckarsulm jetzt die kollektive Briefwahl veranlasst, das heißt, die Belegschaft kriegt die Unterlagen nach Hause geschickt. Betriebsratswahlen mit einer immens niedrigen Wahlbeteiligung seien für alle nicht gut, so der Audi-Betriebsrat.