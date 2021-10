Halbleitermangel macht Audi zu schaffen

per Mail teilen

Der Audi-Konzern mit einem Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat seine aktuellen Quartalszahlen veröffentlicht. Audi leidet nach wie vor unter dem Halbleitermangel. Das geht aus dem Bericht für das dritte Quartal hervor. Die Halbleiterkrise wirkt sich vor allem auf die Auslieferungen aus. Die sind im Vergleich zum Vorjahresquartal um 23,8 Prozent zurückgegangen, so Audi. Dennoch sei die Nachfrage nach Audi-Modellen, vor allem bei elektrischen Fahrzeugen, angestiegen. Zwar sank der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum ersten Halbjahr um 13 Prozent, die erste Jahreshälfte sei allerdings so stark gewesen, dass man aktuell über dem Vorjahresniveau liege. Auch für das Jahresendergebnis erwarte man ein leicht höheres Niveau im Vergleich zu 2020.