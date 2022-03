Audi-Produktionsausfälle wegen Ukraine-Krieg

Bei Audi in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) gibt es in dieser Woche weitere Produktionsausfälle. Nach Angaben des Unternehmens ruht dort von Dienstag an auch die Fertigung der Modelle A4 und A5. Auch die Modelle A6 und A7 und die Sportwagen e-tron GT und R8 in Heilbronn werden derzeit nicht gebaut. Das Unternehmen hatte den Stopp bereits zum Monatsbeginn angekündigt. Zu den Lieferengpässen aus China komme jetzt noch der Krieg in der Ukraine, hieß es. Demnach werden wichtige Bauteile dort derzeit nicht hergestellt. Vorerst soll der Produktions-Stopp bis zum 25. März gelten.