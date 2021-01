per Mail teilen

Im Audi-Werk Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sind die Weihnachtsferien zu Ende gegangen. Seit Montag werden wieder alle Baureihen in Neckarsulm und bei Audi Sport in Heilbronn produziert. Hier wird der erste reine Audi-Elektrosportwagen in Serie gebaut. Er soll im kommenden Monat präsentiert werden.