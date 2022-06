Chipmangel und Co.: Audi Neckarsulm muss Produktion wieder drosseln

Audi fährt die Produktion diese Woche im Werk Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wieder zurück. Wie der Autobauer mitteilte, betrifft das die Modelle A6, A7 und A8.

Immer wieder kommt es - wie bei allen Autobauern - auch bei Audi mit einem Werk in Neckarsulm zu Problemen in der Produktion. Grund für das Drosseln sind weiterhin fehlende Teile wegen der gesamt-weltpolitischen und wirtschaftlichen Lage, sagte eine Sprecherin dem SWR: Die Ursachen seien vielfältig: Ukraine-Krieg, Chipmangel und Auswirkungen des langen Corona-Lockdowns in China. Warum genau diese Woche weniger produziert wird im hiesigen Werk, teilte Audi nicht mit. Die Sprecherin sagte dem SWR nur so viel: "Eigentlich ist es unwichtig, welches Teil fehlt - solange nur ein Teil nicht da ist, kann der Prozess ins Stocken geraten."

Das Audi-Werk in Neckarsulm - immer wieder stockt die Produktion (Archivbild) SWR

Mitarbeitende werden verteilt oder können Kurzarbeit machen

Die zurückliegenden Wochen sind relativ gut verlaufen, was die Auslastung angeht, so die Sprecherin. Nun wird aber auch in Neckarsulm wieder gedrosselt: Beim A8 ruhe die Produktion ab Dienstag voraussichtlich bis Freitag. Die Modelle A6 und A7 werden in dieser Woche im Einschichtbetrieb produziert. Die Mitarbeitenden würden an anderer Stelle eingesetzt, oder Fortbildungsmaßnahmen machen - je nachdem, was gerade ansteht. Da Audi vorsorglich für Juni Kurzarbeit angemeldet hatte, können die Mitarbeitenden auch das in Betracht ziehen.

In "normalen" Zeiten werden die drei Modelle A6, A7, A8 regulär im Zweischichtbetrieb gefertigt. Heißt: Es gibt eine Früh- und eine Spätschicht. Welche jeweils gestrichen wird, wird nach Lage entschieden. A4 und A5 werden regulär in einer Schicht gebaut. Wie schon in den Vorwochen seien immer wieder kurzfristige Änderungen möglich.