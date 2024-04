Audi plant Fertigung von Batterien für Elektroautos in der Region

per Mail teilen

Beim Neckarsulmer Autobauer Audi gibt es Pläne, eine Batteriefertigung in der Region anzusiedeln. Besonders im Fokus sind dabei die Böllinger Höfe in Heilbronn.

Werden Batterien für Elektroautos künftig auch in der Region Heilbronn-Franken hergestellt? Der Autobauer Audi prüft derzeit entsprechende Pläne. An den Standorten Ingolstadt und Brüssel gibt es bereits Batteriemontagen, heißt es in einer Mitteilung.

Noch keine Entscheidung gefallen

Im Zuge der Elektrifizierung der Standorte gebe es auch in der Region den Plan, die Fertigungstiefe zu erweitern, so eine Audi-Sprecherin. Konkret wird über die Herstellung von Batterien oder Batteriemodulen nachgedacht. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Es würden aktuell noch verschiedene Szenarien geprüft und geeignete Flächen im Umfeld der Werke gesucht.

Gute Chancen für Böllinger Höfe?

Ein potenziell geeigneter Standort sei auch das Industriegebiet Böllinger Höfe in Heilbronn, so die Sprecherin weiter. Im dortigen bereits bestehenden Werk wird aktuell der reine Elektrosportwagen e-tron GT gebaut. Vor kurzem waren dort die letzten Modelle des Sportwagens R8 vom Band gerollt.

Forschung an Batterien in Neckarsulm

Im Neckarsulmer Werk (Kreis Heilbronn) wird bereits ein sogenanntes "Batterietechnikum" aufgebaut. Dort sollen einmal Hochvolt-Batterien entwickelt und erprobt werden. Im September war im Werk mit über 15.000 Beschäftigten das neue Gebäude der Technischen Entwicklung mit Prüfständen, Laboren und Büros eröffnet worden.