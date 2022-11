Audi passt Fahrzeug-Logo an

per Mail teilen

Laut Audi werden die Autos künftig ein neues Logo tragen. Die Ringe bleiben erhalten - diese seien aber puristischer und ans neue Markendesign angepasst, so der Autobauer.

Audi mit einem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat sein Logo angepasst. Statt der vier dreidimensionalen, chromfarbigen Ringe werden künftig vier zweidimensionale, weiße Ringe die Autos des Unternehmens zieren. Damit reagiert das Unternehmen auf die angepasste Markenstrategie.

Die neuen Ringe am Audi Q8 55 e-tron. Audi AG

Logo folgt auf angepasstes Erscheinungsbild

Schon 2020 wurde die sogenannte Corporate Identity, also das Erscheinungsbild Audis nach außen, angepasst. Schwarz und Weiß dominieren das neue Markendesign. Passend dazu wurde nun auch ein neues Fahrzeug-Logo entwickelt. Die neuen, weißen Ringe seien in einen schwarzen Glasrahmen eingepasst, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Warum eigentlich vier Ringe?

Vor 90 Jahren wurde die Auto Union AG gegründet - der Vorgänger von Audi. Das Firmenlogo zeigt vier ineinander verschlungene Ringe, die für die Einheit der vier Gründerfirmen stehen. In der Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre fusionieren Audi, Horch, DKW und Wanderer zur Auto Union AG. Diese wird damit zum zweitgrößten Kraftfahrzeugkonzern in Deutschland.