Audi verkauft weniger Autos bei mehr Gewinn

Audi wird in diesem Jahr weniger Autos verkaufen, aber mehr Gewinn machen. Das sagte Finanzvorstand Jürgen Rittersberger.

In diesem Jahr rechnet der Autobauer Audi mit einem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) nur noch mit rund 1,7 Millionen Fahrzeugauslieferungen. Das sind rund 150.000 Autos weniger als im Vorjahr. Damit sinkt auch der Umsatz um zwei Milliarden Euro, heißt es. Die Auftragsbücher seien aber sehr gut gefüllt, so Rittersberger, daher seien auch die Preise stabil.

E-Autos finden mehr Absatz

Als "sehr erfreulich" bezeichnete Audi die Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge. Diese seien um mehr als 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das sei ein Ausdruck "der konsequenten Elektrifizierungsstrategie". Ab 2026, so heißt es, will der Autobauer ausschließlich vollelektrische Modelle neu auf den Markt bringen. Noch nicht ganz gelöst sei das Problem mit dem Nachschub von Halbleitern. Das sei zwar besser geworden, werde aber auch im nächsten Jahr noch nicht reibungslos funktionieren.

Audi in der Formel 1

Auch in der Formel 1, in die Audi als Werksteam 2026 einsteigt, wird verstärkt auf Elektrifizierung gesetzt. Zuletzt berichtete der Autobauer, mit dem Schweizer Rennstall Sauber zu kooperieren.