Die Neuwagenabholung im Audi Forum ist wieder möglich. Das Forum mit Ausstellung und Shop bleibt weiterhin bis voraussichtlich 31. Januar geschlossen. Die Neuwagen können in den Außenbereichen nach dem Prinzip "Click and Collect" unter besonderen Sicherheits- und Hygienevorkehrungen übernommen werden. Im Betriebsrestaurant wird es weiterhin keine Sitzplätze geben, Essen und Getränke gibt es nur zum Mitnehmen. In einer Erklärung heißt es: Die Erfahrungen der letzten Monate hätten gezeigt, dass die Empfehlungen und Maßnahmen des Unternehmens zur Bekämpfung der Pandemie gut greifen würden und die Inzidenzwerte der Werke weiterhin deutlich unter dem Niveau der umgebenden Regionen lägen. Das größte Risiko gehe von Kontakten im privaten Umfeld der Mitarbeitenden aus. Deshalb setze Audi weiterhin darauf, die Belegschaft fortlaufend für die Schutzmaßnahmen zu sensibilisieren und gerade auch außerhalb des Arbeitsplatzes auf die Einhaltung der geltenden Regelungen zu achten.