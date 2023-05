Der Audi-Standort in Neckarsulm feiert doppelt: Einmal Spatenstich für eine neue Wasseraufbereitungsanlage, einmal Richtfest für die neue Lackiererei.

Gleich zwei Baumaßnahmen wurden am Dienstag am Audi-Standort Neckarsulm (Kreis Heilbronn) gefeiert: Der Spatenstich für eine neue Wasseraufbereitungsanlage und das Richtfest für die neue Lackiererei.

Frischwasserverbrauch soll reduziert werden

Mit der Wasseraufbereitungsanlage soll das Werk Neckarsulm einen geschlossenen Wasserkreislauf mit der angrenzenden Kläranlage des Abwasserzweckverbandes Unteres Sulmtal bekommen. Das Ziel: Der Frischwasserverbrauch des Standorts soll reduziert werden, heißt es von Audi.

Spatenstich für die Wasseraufbereitungsanlage auf dem Audi-Werksgelände. SWR Alexander Dambach

Bereits ab 2025 will der Autobauer das Betriebswasser für das gesamte Werk in einem geschlossenen Kreislauf führen und somit bis zu 70 Prozent an Frischwasser einsparen, welches bislang dem Neckar entnommen wird. Ziel sei es, den Wasserverbrauch in der Produktion bis 2035 zu halbieren.

Viel Frischwasser aus Neckar entnommen

Der Neckarsulmer Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD), der auch Vorsitzender des Abwasserzweckverbandes Unteres Sulmtal ist, sagte dem SWR, bisher habe Audi rund eine Million Kubikmeter Neckarwasser entnommen. Durch die künftige Wasseraufbereitung und einen geschlossenen Kreislauf hätten alle einen Mehrwert durch mehr Umwelt- und Klimaschutz. Das Projekt werde von Audi bezahlt, dem Abwasserzweckverband entstünden dadurch keine Kosten.

Neue Lackiererei soll Wettbewerbsfähigkeit sichern

Für die neue Lackiererei war der Spatenstich im Juli 2022, jetzt wurde das Richtfest gefeiert. Laut Audi stellt die Investition die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts sicher. Auch Strom- und Wasserverbrauch sollen durch die neue Lackieranlage reduziert werden.

Mitte 2024 soll das Gebäude fertig sein, welches über mehrere Ebenen geht und über 30 Meter hoch ist. Zur Investitionssumme macht Audi keine Angaben. "Es sind viele Millionen", meinte Audi-Werkleiter Fred Schulze in seiner Rede beim Richtfest.

"Die Lackiererei ist das Herzstück des Werks."

Für den Audi-Betriebsratsvorsitzenden Rainer Schirmer sind die Investitionen ein sehr positives Signal. Was man jetzt noch brauche, sei die Entscheidung für ein E-Fahrzeug ab 2027 für Neckarsulm. Nach wie vor ist hier noch keine Entscheidung gefallen.