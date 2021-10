Wieder Produktionsausfall bei Audi in Neckarsulm

Bei Audi in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) kommt es wegen des Mangels an Halbleitern erneut zu massiven Schwierigkeiten in der Produktion. Derzeit stehen die Bänder teilweise still.

Bei den Modellen A4, A5, A6 und A7 ruht die Produktion bei Audi in Neckarsulm seit Montag und das soll für die Linien A4 und A5 auch bis Ende nächster Woche so bleiben. Die Modelle A6 und A7 sollen jedoch ab der kommenden Woche wieder für vier Tage im Einschichtbetrieb produziert werden. Einige Produktionsbänder stehen wieder still bei Audi in Neckarsulm SWR Jürgen Härpfer Betroffene Mitarbeiter in Kurzarbeit Ohne Einschränkungen werden derzeit E-Tron, GT und R8 gebaut, der A8 wird zunächst in einer Schicht produziert. Betroffene Mitarbeiter gingen laut Audi in Kurzarbeit. Schon im Juli waren in Audi-Werken wegen der Lieferkrise bei Halbleitern immer wieder Schichten ausgefallen. Ende August stand die Produktion in Neckarsulm für eine Woche still.