Halbleitermangel kein Problem mehr: Optimismus bei Audi Neckarsulm

Mit Blick in die Zukunft und die Produktion der künftigen A5 und A7-Modelle gibt sich das Neckarsulmer Audi-Werk optimistisch. Halbleitermangel ist kein Problem mehr.

Ab 2024 sollen in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) die Audi A5 und A7-Nachfolger gebaut werden. Darauf bereitet sich das Werk schon vor. Da es aktuell keine Probleme mit Halbleitermangel gebe, blicke man optimistisch in die Zukunft, so Werkleiter Fred Schulze im SWR-Interview.

Zukunft gesichert: Neue Modelle ab 2024 und 2027 in Neckarsulm

Die Zeit des Halbleitermangels scheint vorbei zu sein. Dennoch stehe man in ständigem Austausch mit den Lieferanten, um auf mögliche Veränderungen am Markt vorbereitet zu sein, so Schulze. Dennoch: In Neckarsulm ist die Produktion stabil, Probleme gibt es keine. Die Vorbereitungen auf die Nachfolger der A5 und A7-Familien laufe bereits, was ebenfalls eine gute Nachricht für den Standort Neckarsulm und dessen Zukunft sei.

Wir haben momentan eine stabile Produktion, gerade am Standort Neckarsulm.

Außerdem sollen ab 2027 in Neckarsulm auch zwei neue Elektro-Modelle von Audi gebaut werden, die aktuell noch die Projektnamen "Landjet" und "Landyacht" tragen.

"Dialog Zukunft" auch für Audi wichtig

Audi Neckarsulm hat sich darüber hinaus in dieser Woche dem "Dialog Zukunft Heilbronn-Franken" angeschlossen. Als größter Arbeitgeber in der Region sei man sich der Verantwortung bewusst, die man trage, so Schulze bei der Unterzeichnung der Absichtserklärung am Donnerstag. Bei Audi setzt man auf grünen Wasserstoff für eine CO2-neutrale Zukunft. Daher sei es umso wichtiger, hier weitere Wasserstoffanwendungen anzusiedeln, wie das beispielsweise in Lampoldshausen (ebenfalls Kreis Heilbronn) schon der Fall sei.