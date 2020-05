Im Audi-Werk in Neckarsulm werden seit Montag wieder Autos montiert. Um die Abstands-Normen einhalten zu können und das Ansteckungsrisiko zu minimieren, sind zum Beispiel mobile Plexiglasschilde im Einsatz.

Bis zu 8.000 Mitarbeiter kehrten am Montag zum ersten Mal seit über einem Monat an ihre Arbeitsplätze zurück. Nach Angaben einer Sprecherin startete die Produktion der Modelle A4 und A6 zunächst im Einschichtbetrieb. Und zwar abwechselnd mit einem Teil der Belegschaft zwei Wochen in Dauerfrühschicht, dann mit dem anderen Teil in Dauerspätschicht.

Nicht beschäftigte Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit

Die jeweils nicht beschäftigten Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit, die bis Ende des Monats für das Audi-Werk Neckarsulm (Kreis Heilbronn) verlängert wurde.

Das Luxusmodell A8 wird bis Ende der Woche für die Sicherstellung einzelner Märkte noch zweischichtig produziert, ab kommender Woche ebenfalls einschichtig.

Für den Neustart der Produktion wurden zum Gesundheitsschutz verschiedene Sicherungsvorkehrungen am Arbeitsplatz umgesetzt, dies reicht von mobilen Plexiglasscheiben bis zu Handschuhen und Mund- und Nasenschutz.