Im Audi-Werk Neckarsulm (Kreis Heilbronn) gilt ab sofort keine erweiterte Maskenpflicht mehr. Damit reagiert der Autobauer nach eigenen Angaben auf die gesunkenen Corona-Infektionszahlen im Raum Heilbronn. Die erweiterte Maskenpflicht endete bei Audi in Neckarsulm am Montagabend nach der Spätschicht. Sie wurde Anfang September eingeführt, nachdem in Heilbronn eine Corona-Vorwarnstufe galt. Inzwischen sind die Zahlen wieder zurückgegangen. Mitarbeiter mussten auf dem Werkgelände eine Maske tragen, ebenso wenn sie den Arbeitsplatz verließen. In manchen Bereichen bei Audi in Neckarsulm gilt weiter eine Maskenpflicht - zum Beispiel in der Betriebsgastronomie oder an Arbeitsplätzen, wo ein Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.