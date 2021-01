In den Audi-Werken Neckarsulm und Ingolstadt wird die Kurzarbeit in der Produktion ab Montag beendet. Die Fertigung in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) war vor zwei Wochen für die Modelle A4 und A5 gestoppt worden. Der Grund waren fehlende Mikro-Chips. In Ingolstadt sorgte das für einen Komplett-Stillstand. Ab Montag soll die Auto-Produktion an beiden Standorten wieder in gewohntem Umfang laufen. Weiterhin corona-bedingt von Kurzarbeit betroffen, sind bis Ende Februar an beiden Standorten rund 500 Beschäftigte, beispielsweise in den geschlossenen Audi-Foren oder der Gastronomie. In Neckarsulm gilt, wie überall im Land, seit Anfang der Woche in allen Bereichen eine verschärfte Maskenpflicht.