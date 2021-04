Wegen fehlender Halbleiter-Teile muss auch der Autobauer Audi in seinem Neckarsulmer Werk (Kreis Heilbronn) in der kommenden Woche die A6 und A7-Produktion unterbrechen.

Die davon betroffenen Mitarbeiter würden für diese Zeit in Kurzarbeit geschickt, heißt es in einer Mitteilung. Ob sie dann eintreten wird, bleibt abzuwarten. Welche Bereiche konkret von Kurzarbeit betroffen sein werden, hängt von der weiteren Entwicklung ab und entscheidet sich kurzfristig, heißt es.

"Wir haben unsere Lieferketten genau im Blick und stehen dazu laufend mit unseren Standorten und Partnern im Austausch." Dieter Braun, Leiter Supply Chain bei Audi

Die Corona-Pandemie und die damit verbundene Halbleiter-Krise fordere weiterhin die volle Aufmerksamkeit, so der Autobauer. Der Verantwortliche für die Lieferkette bei Audi, Dieter Braun, wird mit den Worten zitiert, die Lage bleibe weiterhin ernst, es könne jederzeit wieder zu Engpässen kommen. Aufgrund der hohen Corona-Inzidenzwerte im Landkreis Heilbronn bleiben die Mitarbeiter in den kundennahen Bereichen in Neckarsulm auch im Mai weiter in Kurzarbeit.