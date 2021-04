Der Autobauer Audi erwartet im April weitere Kurzarbeit. Grund ist laut Audi die anhaltend angespannte Versorgungssituation insbesondere im Bereich elektronischer Bauteile. In den kommenden Wochen könne es zu kurzfristigen Arbeitsausfällen in der Produktion und den damit zusammenhängenden Bereichen kommen, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb hat Audi vorsorglich Kurzarbeit auch für den Produktionsbereich und die tangierten Bereiche angemeldet. Das bedeute aber nicht automatisch, dass die Kurzarbeit in allen Bereichen tatsächlich eintreten werde, dies müsse kurzfristig entschieden werden. Wegen des Corona-Gesundheitsschutzes bleiben auch die sogenannten kundennahen Bereiche an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm im April in Kurzarbeit.