Audi will Fabrikkosten bis 2033 um die Hälfte reduzieren

Der Autohersteller Audi mit Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) will seine jährlichen Fabrikkosten bis 2033 halbieren. Das teilte Audi-Vorstand Gerd Walker am Dienstag mit.

Um Kosten bei der Produktion zu sparen, will Audi mit einem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) noch mehr auf das Baukastenprinzip setzen. Heißt: Es kommen unter dem Blech die gleichen Teile aus dem VW-Konzern in vielen verschiedenen Modellen zum Einsatz. Außerdem sollen Autos unterschiedlicher Marken, die auf derselben Plattform basieren, im selben Werk gebaut werden, sagte eine Sprecherin dem SWR. Wie der Audi Q4 e-tron, der in Zwickau bei VW gefertigt wird, weil er auf derselben Plattform wie der VW id3 basiert. Standorte gehen Wandel Schritt für Schritt an Die Werke sollen weiter digitalisiert werden, mit virtueller Montageplanung und Cloud-Lösungen. Das Werk Ingolstadt diene dabei als Blaupause, so Produktions-Vorstand Gerd Walker. Die weiteren Standorte wie Neckarsulm (Kreis Heilbronn) würden den Wandel Schritt für Schritt angehen, heißt es. Wie hoch die jährlichen Kosten der Werke sind, sei Betriebsgeheimnis, sagte die Audi-Sprecherin auf SWR-Nachfrage. Es bleibt also unklar, um welche Summen es bei den Einsparungen geht. Mitglied des Vorstands der Audi AG für Produktion und Logistik. Stefan Warter/Audi Tradition Pilotprojekt für mehr Nachhaltigkeit im Werk Neckarsulm Audi betont, dass die Werke zudem nachhaltiger und umweltfreundlicher werden sollen. Der Hersteller nennt als Beispiel das Pilotprojekt in Neckarsulm (Kreis Heilbronn), bei dem ein Wasserkreislauf zwischen dem Werk und der benachbarten kommunalen Kläranlage den Frischwasserverbrauch in Zukunft um mehr als 70 Prozent reduzieren soll.