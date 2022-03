Audi will Kompaktmodelle elektrifizieren

per Mail teilen

Audi will seine Kompaktmodelle in den kommenden Jahren auch als Elektroautos anbieten. "Wir werden bis 2027 alle Kernsegmente elektrifizieren", sagte Audi-Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann der "Automobilwoche". Bis 2025 werde Audi noch einmal eine neue Generation von Modellen mit Verbrennungsmotor auf den Markt bringen. Langfristig setze Audi aber klar auf Elektromodelle: "Unsere Zukunft ist batterieelektrische Mobilität. Dafür bauen wir unser Portfolio konsequent um", so der Entwicklungsvorstand.