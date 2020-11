Das Audi-Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) soll CO2-neutral werden - und zwar bis 2025. Das teilt der Autohersteller aus Ingolstadt mit.

Produktion des Audi E-Tron im CO2-neutralen Werk in Brüssel Pressestelle AUDI AG

Die beiden Werke in Brüssel und im ungarischen Györ produzieren bereits CO2-neutral, in fünf Jahren sollen alle Werke so weit sein - auch die Standorte in Ingolstadt und Neckarsulm. Bei zunehmenden Verkäufen von Elektroautos werde eine umweltfreundlichere Produktion immer wichtiger, so Audi. Vor allem bei der Herstellung von Elektroautos gebe es Einsparpotential: Anders als bei Verbrennern werde bei ihnen verhältnismäßig viel CO2 bei der Produktion erzeugt, beispielsweise bei der Herstellung der Batterien.

Audi soll mit geringerem "CO2-Rucksack beim Kunden ankommen"

Derzeit falle ein Großteil der Emissionen eines Autos beim Fahren an, "doch mit dem steigenden Anteil an elektrifizierten Autos verschiebt sich das zunehmend in die Herstellungsphase", so Produktionsvorstand Peter Kössler.

"Indem wir unsere Produktionsstandorte CO2-neutral stellen und diesen Anspruch konsequent in die Lieferkette tragen, sorgen wir dafür, dass unsere Autos mit einem geringeren CO2-Rucksack beim Kunden ankommen." Peter Kössler, Produktionsvorstand Audi

Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der beiden Logistik-Hallen in Ungarn Pressestelle AUDI AG

Audi-Werke in Györ und Brüssel produzieren bereits CO2-neutral

Audi will den CO2-Austoß eines Autos entlang des gesamten Lebenszyklus im Vergleich zum Jahr 2015 um 30 Prozent senken. Das Werk in Neckarsulm beispielsweise produziere bereits zu 75 Prozent klimaneutral, so Audi. Komplett CO2-neutral schaffen das bereits Györ und Brüssel, in letzterem wird die E-Tron-Baureihe produziert: Dort wurde auf grünen Strom und erneuerbare Energien umgestellt und eine riesige Solar-Anlage in Betreib genommen. In Györ in Ungarn nutzt Audi die geografischen Gegebenheiten und deckt einen Großteil des Energiebedarfs mithilfe von Erdwärme.

Autos mit dem "Grünen Zug" unterwegs

Auch in Ingolstadt und Neckarsulm gibt es schon länger die Bestrebung klimafreundlich zu wirtschaften: So werden in Neckarsulm seit 2012 die Autos von den Werkstoren ab per Schiene transportiert, der "Grüne Zug" fährt sowohl von Ingolstadt als auch von Neckarsulm an den Nordsee Verladehafen Emden.

Andere Autohersteller haben sich ebenfalls eine klimaneutrale Produktion zum Ziel gesetzt, Daimler will bereits 2022 alle deutschen Werke CO2-neutral betreiben.