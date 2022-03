Gewinn-Verdopplung bei Audi

Der Autohersteller Audi mit Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) will am Vormittag die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentieren.

Einige Audi-Zahlen für das Jahr 2021 sind schon durch den am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht der Konzernmutter Volkswagen bekannt. Demnach erzielte die VW-Tochter einen operativen Gewinn in Höhe von 5,55 Milliarden Euro und damit gut doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Weniger Autos - aber mehr Umsatz Zwar lieferte Audi im vergangenen Jahr weltweit 0,7 Prozent weniger Autos als 2020 aus (insgesamt 1,68 Millionen), der Umsatz aber kletterte um rund 6 Prozent auf 53,1 Milliarden Euro. Der noch bis 2025 laufende Personalabbau von insgesamt 9.500 Stellen komme voran, heißt es. "Wir haben aktuell ein zweites Vorruhestandsprogramm laufen, sodass wir bis Ende dieses Jahres einen Großteil des Abbauprogramms sozialverträglich geschafft haben", sagte Personalchefin Maaßen der Heilbronner Stimme. Höhere Prämie als in den Vorjahren Vom Gewinnanstieg profitiert auch die Belegschaft: Als Ergebnisbeteiligung werde Audi beispielsweise einem Facharbeiter der Entgeltgruppe 7 im Zweischichtbetrieb 5.670 Euro ausschütten, heißt es. Damit übertrifft die Ergebnisbeteiligung laut Betriebsrat die der Vorjahre. Weitere Details will Audi am Donnerstag um 11 Uhr auf einer digitalen Pressekonferenz vorstellen. Wir berichten.