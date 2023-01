Keine Maskenpflicht mehr bei Audi in Neckarsulm

Der Autobauer Audi hat sein Hygienekonzept angepasst. Ab 16. Januar müssen auch die Mitarbeitenden im Werk in Neckarsulm keinen Mund-Nasen-Schutz mehr in den Innenräumen tragen.

Die Mitarbeitenden bei Audi in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) müssen ab 16. Januar keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Das hat der Vorstand entschieden. Aufgrund der aktuellen Gefährdungsbeurteilung habe der Vorstand beschlossen, das Hygienekonzept anzupassen, heißt es.

Maske weiterhin empfohlen

Das Tragen einer Maske werde aber weiterhin empfohlen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. In den Gebäuden des Gesundheitsschutzes gelte weiterhin FFP2-Pflicht, so der Audi-Vorstand. Das Unternehmen will auch künftig regelmäßig eine Gefährdungsbeurteilung durchführen und die Schutzmaßnahmen bei Bedarf anpassen. "Bleiben Sie umsichtig und schützen Sie Ihre Mitmenschen vor Infektionen", heißt es wörtlich in der Mitteilung.