Halbjahresbilanz: Fast 16 Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert

Der Autohersteller Audi hat im ersten Halbjahr 16 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft als im gleichen Zeitraum 2023. Auch aus dem Werk in Neckarsulm gibt es positive Zahlen.

Der Autobauer Audi hat im ersten Halbjahr seine Fahrzeugverkäufe um fast 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert. Besonders gut liefen die Geschäft in Amerika mit einem Verkaufsplus von 30 Prozent, Eher mau sieht es dagegen in China aus, mit einer Steigerung von gerade mal zwei Prozent. Gemessen an den Auslieferungen weltweit sei der Monat Juni der Beste aller Zeiten gewesen. Allein in dem Monat wurden über 182.000 Fahrzeuge verkauft, heißt es.

Audi Sport Team will Wachstum fortsetzen

Bei den vollelektrischen Modellen stiegen die Verkaufszahlen weltweit um mehr als 50 Prozent. Positiv äußert sich auch die Audi Sport GmbH mit Sitz in Neckarsulm. Bei den PS-Starken High-Performance-Fahrzeugen liege man nahezu auf Vorjahresniveau.

"Die hohe Nachfrage und die positive Resonanz unserer Kundinnen und Kunden ist für unser Audi Sport Team der größte Ansporn, unser Absatzwachstum der vergangenen Jahre auch in 2023 fortzusetzen."

2022 hatte Audi Sport einen Auslieferungsrekord erzielt.