Die Audi AG hat im ersten Halbjahr fast 40 Prozent mehr Autos ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. Sowohl von Verbrennern als auch von E-Autos stieg der Absatz.

Der Ingolstädter Automobilhersteller Audi, mit einem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn), spricht vom "erfolgreichsten ersten Halbjahr bei den Auslieferungen in der Unternehmensgeschichte" des Autobauers. Mit 980.000 verkauften Wagen blieb Audi dabei knapp unter der Million.

Größter Absatzmarkt ist China

Die meisten Autos wurden demnach in China verkauft mit allein über 400.000 Auslieferungen. In Europa wurden über 350.000 Autos ausgeliefert, rund ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch in den USA lief das Geschäft offensichtlich sehr gut.

Ein starkes Plus vermeldet Audi auch bei den vollelektrischen und Hybrid-Modellen: Waren es im Vorjahreszeitraum noch rund 36.000, stiegen die Auslieferungen bisher auf 80.000 Stück, darunter auch die Elektrosportwagen aus dem Heilbronner Zweigwerk der Audi Sport.

Probleme bereitet dem Autobauer nach wie vor der lückenhafte Nachschub bei Elektronikbauteilen. Audi hat zum wiederholten Mal auch in Neckarsulm Kurzarbeit angemeldet. Gerade im Halbleiterbereich kommt es immer wieder zu Engpässen.

Absatzrekord auch bei Porsche

Auch die Konzernmutter VW konnte die Absatzzahlen steigern. Im Heimatmarkt Westeuropa legten die Verkäufe der Wolfsburger um fast 31 Prozent zu. Für Nordamerika meldete Volkswagen ein Halbjahresplus von gut 45 Prozent, ebenso für die südamerikanischen Länder. In der Hauptsparte VW-Pkw wuchsen die Auslieferungen seit dem Jahresbeginn um nahezu 23, bei Porsche um über 31 Prozent - ebenfalls Absatzrekord für die Stuttgarter Konzernschwester.