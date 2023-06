Audi-Betriebsrat fordert klaren Kompass für Standort Neckarsulm

Rund 3.000 Beschäftigte sind zur zweiten Audi-Betriebsversammlung des Jahres nach Neckarsulm gekommen. Und die große Frage des Abends lautet: Wie geht es mit dem Standort weiter?

Es war die zweite Betriebsversammlung von Audi in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) in diesem Jahr. Rund 3.000 Beschäftigte nahmen am Donnerstagabend daran teil - und für sie geht es vor allem um Antworten auf die Frage, wie es um den Standort Neckarsulm und somit um ihren Arbeitsplatz bestellt ist. Und so lautete die Forderung des Gesamtbetriebsrates Rainer Feigenspan: Ein klarer Kompass für die Zukunft.

"Der potenzielle elektrische Nachfolger des Audi A8 muss zu uns nach Neckarsulm."

Gesamtbetriebsrat Rainer Feigenspan auf der Betriebsversammlung in Neckarsulm. Pressestelle AUDI AG

"Neckarsulm noch stärker auf der Landkarte der E-Mobilität verorten"

Eine Entscheidung des VW-Konzerns darüber, welche Modelle künftig am Standort Neckarsulm gefertigt werden, steht allerdings noch aus. Feigenspan ergänzte, auch für den Standort Böllinger Höfe in Heilbronn fehle nach wie vor ein Modell.

Gerd Walker, Audi-Vorstand für Produktion und Logistik, stellte zwar nichts Konkretes in Aussicht, versprach aber, der Standort Neckarsulm spiele bei der Transformation Richtung E-Mobilität eine entscheidende Rolle. "Wir werden Neckarsulm noch stärker auf der Landkarte der E-Mobilität verorten", sagte er.

Bis 2025 sollen 20 neue Modelle auf den Markt kommen - über zehn davon vollelektrisch, so Produktionsvorstand Walker.