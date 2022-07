Audi-Gender-Urteil erwartet

per Mail teilen

Vor dem Landgericht Ingolstadt wird heute das Urteil zum Gender-Leitfaden bei Audi erwartet. Geklagt hat ein Angestellter der Konzernmutter Volkswagen.

Der Kläger arbeitet auch mit Audi-Kollegen zusammenarbeitet. Er möchte "in Ruhe gelassen werden mit dieser Gendersprache". So formuliert es sein Anwalt.

Keine Mails mit Gender Unterstrich mehr

Der Kläger will die Audi AG, die auch ein Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat, verpflichten, ihm künftig keine Mails zu schicken, die Genderunterstriche enthalten. Denn die, so sein Anwalt, verletzten sein allgemeines Persönlichkeitsrecht.

Die beklagte Audi AG wünscht eine Abweisung der Unterlassungsklage. Die erwartete Entscheidung ist kein Grundsatzurteil. Sie betrifft ausschließlich den klagenden VW-Manager. Auf alle anderen Audianer und andere von Audi angemailte VW-Mitarbeiter hat das Urteil keine Auswirkungen.